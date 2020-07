SpaceXの「Starlink」で使われるルーターを当局が承認、人工衛星によるインターネット網の実現へさらなる一歩

テスラのイーロン・マスクCEOが創設した宇宙企業SpaceXが打ち立てる「 Starlink 」は、「1万基以上の人工衛星によるネットワーク網を構築して高速インターネット接続サービスを提供する」という壮大なプロジェクトです。そんなStarlinkでインターネットに接続するためのルーターが、 連邦通信委員会 (FCC)による承認を受けました。 FCC ID 2AWHPR201 https://fcc.report/FCC-ID/2AWHPR201 FCC approves the operation of 'Starlink Router' for SpaceX's internet https://www.tesmanian.com/blogs/tesmanian-blog/starlink-router-fcc SpaceXが打ち立てたStarlink計画は、「合計1万2000基の人工衛星を打ち上げることで、世界の隅々まで高速なインターネットを提供可能な通信網を構築する」というもの。Starlink計画が実現すれば、飛行機や船、インフラが整備されていない地域や情報統制の厳しい地域でも高速なインターネットに接続できるようになるといわれています。 世界の隅々まで高速なインターネット環境を提供する「Starlink計画」はどのように世界を変えるのか? - GIGAZINE

2020年07月15日 14時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

