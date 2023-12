TikTokはAmazonアカウントがポリシーに違反してもスルーしているとの報道、広告主へのゴマすりが浮き彫りに

多額の広告費を支払っているAmazonなどの大企業に配慮するため、TikTokが投稿の審査を担当するスタッフに対し、広告主のTikTokアカウントを削除したり問題を報告するタグを付けたりしないよう指示していることが内部資料から判明したと、イギリスの大手一般新聞・The Guardianが報じました。 TikTok staff told to avoid flagging problems with Amazon accounts | TikTok | The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2023/dec/18/tiktok-staff-told-to-avoid-flagging-problems-with-amazon-accounts

