Netflixと円谷プロが共同でウルトラマンのCGアニメ長編映画「Ultraman」を製作中

・関連記事

「特撮の神様」の故郷に誕生した「須賀川特撮アーカイブセンター」開館式でシン・ウルトラマン立像お披露目 - GIGAZINE



空想特撮映画「シン・ウルトラマン」特報映像公開、巨大人型生物が日本に出現 - GIGAZINE



2021年公開「シン・ウルトラマン」より「第一号雛形」「第二号雛形」の実物登場、まさに「真実と正義と美の化身」 - GIGAZINE



あの「ウルトラマン」をフルCGながら昭和特撮の雰囲気もたっぷりに再現したムービーがスゴイ - GIGAZINE



「俺たちが、ウルトラマンだ」、初代ウルトラマンの息子がウルトラマンスーツを身にまとって戦うアニメ「ULTRAMAN」のフィギュアがすごい再現度 - GIGAZINE



2021年05月14日 09時48分00秒 in 映画, アニメ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.