7万8000年前に作られた人類最古級の墓がアフリカで見つかる

Archaeologists uncover oldest human burial in Africa | Archaeology | The Guardian https://www.theguardian.com/science/2021/may/05/archaeologists-uncover-oldest-human-burial-in-africa 2013年、考古学者たちがケニアの海岸付近にあるパンガヤサイディ洞窟を調査していたところ、劣化して非常にもろくなった骨を土の中から発見しました。考古学者は近くで見つかった歯を調査した結果、この遺体は2歳半~3歳の子どものものであると推定。この子どもを、スワヒリ語で「子ども」を意味する「Mtoto」と名付け、骨の調査を開始しました。

人類は、それぞれの文化に違いはあれど、「死」に意味を持たせ、死者を丁重に扱う社会的行動をとってきました。そんな人類の「死」の扱いははるか昔から変わらなかったようで、7万8000年前に作られた人類史上最古級の墓が考古学者の手により発見されています。 Earliest known human burial in Africa | Nature (PDFファイル) https://www.nature.com/articles/s41586-021-03457-8.epdf

2021年05月06日 20時45分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

