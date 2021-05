衝撃映像が多数アップロードされていた動画共有サービス「LiveLeak」終了

・関連記事

YouTubeを相手に急成長を遂げる「Vimeo」のCEOが自社戦略について語る - GIGAZINE



中国のサブカルチャーをけん引する動画サイト「Bilibili」はどうやって成功をおさめたのか? - GIGAZINE



YouTubeの4K画質がついにiPhone・iPad・Apple TV 4Kに登場 - GIGAZINE



Instagramがショッピング機能を導入することを公表、TikTokに対抗する動画共有サービスも導入予定 - GIGAZINE



世界最大のアダルトサイトPornhubが「手洗いムービー」専門の動画共有サービス「Scrubhub」を開設 - GIGAZINE



「なぜGoogleと競合するのは不可能なのか」を元ライバルサービスの運営者が赤裸々に告白 - GIGAZINE



2021年05月06日 19時20分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.