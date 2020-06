2020年06月19日 09時00分 メモ

5000年前から近親婚による権力集中が行われていた可能性が遺骨のDNA解析により報告される



アイルランドの古代墓地から発見された遺骨が、DNA解析により近親婚によって生まれた可能性があると明らかになりました。遺骨は約5000年前のもので、古代墓地は上流階級の墓であったと考えられていることから、5000年前には近親婚による権力集中が行われていたのではないかと推測されています。



遺骨が発見されたアイルランドにある古代の共同墓地、ニューグレンジは以下のように土と石で造られた墓地で、建設には20万トン以上もの土と石が使われました。ニューグレンジはギザの大ピラミッドが建つよりも500年以上前の紀元前3100年頃に建てられたと推測されています。





ニューグレンジには中央の部屋に通じるまっすぐな通路があり、入り口は1年で最も日が短い冬至の日の出が部屋を照らすように方向づけられています。ニューグレンジのような通路の特徴は多くのアイルランドの古代墓地で発見されており、「明らかに公共の儀式の場であり、建設には多くの人手が必要だったに違いありません」とユニバーシティ・カレッジ・ダブリンの遺伝学者、ララ・キャシディ氏は推測しました。



By Sean Doran



ニューグレンジに埋葬された遺体のほとんどは火葬されていましたが、精巧に彫られた石のくぼみから1人の火葬されていない男性の遺体が発見されました。キャシディ氏らは男性の遺骨を「NG10」とラベル付けし、NG10の内耳の小骨からDNAを抽出することに成功。NG10のDNAと、NG10と同時代に埋葬された遺体のDNA、何世紀も前から島に住んでいる人々のDNAを比較したところ、NG10は大規模な移動の一環としてアイルランドに到着した新石器時代の農民のDNAであると判明しました。



また、DNAの解析結果からNG10は近親婚によって生まれ、両親は兄弟か親子の関係にあったと推測されています。「ニューグレンジに残された血縁関係の強い古代人のDNAは、アイルランドで社会階層が早くから定着していたことを示唆している」とトリニティ・カレッジ・ダブリンの考古学者、ジェシカ・スミス氏は指摘。さらに、ニューグレンジのような大規模な墓に埋葬されていたNG10は「先祖代々上流階級にあった可能性がある」とキャシディ氏は主張しています。





キャシディ氏らの報告によると、ニューグレンジを除くアイルランドの大小いくつかの墓地に埋葬された40人以上の遺体から採取したDNAからも、密接に結びついた上流階級の関係性が浮き彫りになっているとのこと。大規模な墓に埋葬されていた人々は、小規模な墓に埋葬されていた人々と比べて互いの血縁関係が強い傾向にありました。遠く離れた大規模な墓に埋葬された人同士も強い血縁関係があったことが判明しました。また、埋葬されていた遺体には女性や子どもも複数人含まれており、「社会的地位は一代限りで獲得したものではなく、何世代にもわたって受け継がれ維持されていた可能性がある」とキャシディ氏は推測しています。



上流階級や王家の近親婚は1つの家系に権力を集中させるため、古代エジプトや古代イランにおいても容認されていました。「新石器時代におけるアイルランドの移民の間でも、同じように権力を集中させる動きがあったのだと思います」とキャシディ氏は推測。しかし、一部の考古学者は「少数の埋葬物からアイルランドで上流階級の権力集中があったことを一般化するべきではない」と慎重な意見を示しています。



アイルランドにおける上流階級の近親婚の詳細を明らかにするには、イギリスやフランスにある古代の墓に埋葬された人々とDNAを比較し、古代での近親婚の傾向を発見する必要があるとのこと。「問題は、上流階級の近親婚がアイルランドで生まれたものなのか、それとも移民によって近親婚による権力集中が島に輸入されたのか、ということです。上流階級の近親婚が他の地域で見られるかどうか、調査が非常に楽しみです」とキャシディ氏は語っています。