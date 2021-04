USB Type-CをDisplayPortに変換するハブはどのように選べばよいのか？

USB Type-Cで映像出力を行えるのはこのAlternate Modeを使用しているためです。Alternate Modeを使用できる規格は「DisplayPort Over USB Type-C」や「HDMI Alt Mode for USB Type-C Connector」などがありますが、最も高性能なのが「 target="_blank">Thunderbolt 3 」です。 Thunderbolt 3はTX・RXの信号線8本とSBU2本すべてを使い、総帯域幅が40Gbpsという性能を実現しており、Thunderbolt 3を使用すればUSB Type-Cを通じて5k 60Hz、DisplayPort 1.4として4K 120Hz、DisplayPort 1.2として4K 60Hzの映像出力が可能。TX・RXの信号線を使ってしまっていますが、機能としてUSB3.2 Gen 2×2までの通信を含んでいるので問題ありません。

2021年04月29日 23時40分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

