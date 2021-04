「音速超えの風速」や「メタンの雨」など太陽系に存在する異様な「天気」7つ

地球では異常気象が問題化していますが、宇宙レベルで見ると、地球の比ではない異常気象が至るところで起こっています。太陽系惑星で発生するスケールの違う異常気象を、科学系メディアのLive Scienceがまとめています。 7 solar system worlds where the weather is crazy | Live Science https://www.livescience.com/craziest-weather-in-space.html ◆1:木星で起こる地球超えサイズのハリケーン 木星にある巨大な 大赤斑 は地球でも望遠鏡で確認できますが、これは1万8000km×1万2000kmから4万km×1万4000kmほど、およそ地球2~3個分の大きさだといわれています。大赤斑はハリケーンのように回転し、海の100倍の深さにまで根付いていると考えられるとのこと。近年の研究で大赤斑は 縮小している 可能性が示されていますが、一方で他のハリケーンを 飲み込んでいる とも報告されています。 木星の異常気象は大赤斑だけにとどまりません。木星の南極と北極には複数のサイクロンが集合している場所があることがわかっています。 木星の縞模様の大気の下には「9つのサイクロンが密集」など地球の想像を絶する世界が存在することが判明 - GIGAZINE

2021年04月30日 06時00分00秒 in サイエンス, Posted by logq_fa

