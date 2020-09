木星を覆う雲の新たな変化をハッブル宇宙望遠鏡が捉える

ハッブル宇宙望遠鏡 によって2020年8月25日に撮影された木星の写真を、 欧州宇宙機関(ESA) が公開しました。ガスを主成分とする木星は常に雲で覆われており、気流の変化によって木星の表面に変化が生じたことが報告されています。 Hubble Captures Crisp New Image of Jupiter and Europa | ESA Hubble https://www.spacetelescope.org/news/heic2017/ 今回ハッブル宇宙望遠鏡によって撮影されたのが以下の写真で、木星で発生している気流の状態が鮮明に捉えられています。この写真は木星が地球から6億5300万キロメートル離れているときに撮影されました。

2020年09月18日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1m_mn

