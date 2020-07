2020年07月09日 11時17分 ハードウェア

IntelがUSB4に準拠したThunderbolt 4の概要を発表、次世代Intel CPUが対応予定



Intelが、次世代通信アーキテクチャの「Thunderbolt 4」についての詳細を2020年7月8日に発表しました。Intelによれば、このThunderbolt 4は次世代通信プロトコルであるUSB4仕様に準拠する予定とのことです。



Introducing Thunderbolt 4: Universal Cable Connectivity for Everyone | Intel Newsroom

https://newsroom.intel.com/news/introducing-thunderbolt-4-universal-cable-connectivity-everyone/



Intel unveils the Thunderbolt 4 spec, debuting in PCs in the fall | PCWorld

https://www.pcworld.com/article/3564374/intel-unveils-the-thunderbolt-4-spec-debuting-in-pcs-in-the-fall.html



Thunderbolt 4の仕様は以下の通り。



・最大転送速度:40Gbps

・最大2メートルの非アクティブケーブルで40Gbpsを保証

・映像通信速度:4K出力×2あるいは8K出力×1

・データ通信速度:PCIeで32Gbps、USB 3.2で10Gbps

・Thunderbolt 3と互換性あり

・Thunderbolt 4ベースのUSB Type-C充電可能

・Thunderbolt 4で接続したマウスやキーボードからスリープ解除可能

・USB4仕様に準拠

・Intel VT-dに基づくダイレクトメモリアクセス(DMA)保護





転送速度はThunderbolt 3と変わりませんが、PCIeのデータ通信速度は16Gbpsから32Gbpsに倍増。また、2019年9月に仕様が正式発表されたUSB4に準じて仕様が策定されているとのこと。



最大転送速度40GbpsでUSB 3.0の8倍速い「USB4」の技術仕様をUSB-IFが正式に公開 - GIGAZINE





ThunderboltはUSB 3.x以降に乱立した仕様を1つにまとめることを目的としており、Intelは「Thunderbolt 4はUSB Type-Cの完全版になる」と述べています。





また、セキュリティの改善も行われており、PCIeのダイレクトメモリアクセスの悪用を防ぐIntelの技術「Intel VT-d」のサポートが必須となっています。また、IntelのTiger LakeマイクロアーキテクチャのCPUがThunderbolt 4に対応していることを発表しています。



一方、AMD製品やARMベースのCPUもダイレクトメモリアクセスに備えたメモリ管理ユニット・IOMMUを搭載しているため、利用は可能としています。なお、AMDは技術系ニュースメディアのPCWorldからの取材に対して、「Thunderboltに対応してほしいというOEMからの要求はそれほど多くない」としながらも「AMDがThunderboltをサポートするのを妨げる技術的な理由はありません。ThunderboltチップセットはPCIeを介してCPUに接続できます」と述べています。



さらに、IntelはThunderbolt 4をサポートするIntel 8000シリーズのコントローラーを発表しました。これはコンピューターメーカー向けのJHL8540とJHL8340のホストコントローラーと、アクセサリーメーカー向けのJHL8440デバイスコントローラーが含まれます。Intelによれば2020年中にThunderbolt 4対応製品が市場に登場する予定だそうです。





Intelのクライアントコネクション部門ゼネラルマネージャーであるジェイソン・ジラー氏は、「Thunderboltは、さまざまなデバイスに対応する優れた接続規格を消費者に提供し、コンピューティング体験を向上させ、シンプルさ、パフォーマンス、信頼性を備えたUSB-Cを実現します。Thunderbolt 4の登場は、Intelが真にユニバーサルな接続ソリューションに向けてPCエコシステムを前進させていることを浮き彫りにしています」と述べました。