たったの10行のコードで作られたMSX用RPG「10 Lines Hero」をブラウザで遊んでみた

・関連記事

ドット絵の風景を眺めながらどこまでも続く線路上を旅する無料ブラウザゲーム「Cab Ride」プレイレビュー - GIGAZINE



「倉庫番」のステージを球状に作り替えたパズルゲーム「双曲番」はシンプルなルールで歯ごたえ抜群の難易度 - GIGAZINE



岐阜県民に転生して魔物を倒すレトロRPG風スマホゲーム「岐阜クエスト」で岐阜を滅亡から救ってみた - GIGAZINE



描いたイラストをAIに評価してもらえる「paint.wtf」で遊んでみた - GIGAZINE



「Clubhouse」ならぬ「Crabhouse」が登場、カニが増殖してただしゃべるだけの無料ほっこりゲーム - GIGAZINE



Googleが開発した日常的な音を自由に並べてビートを刻めるウェブアプリ「The Infinite Drum Machine」を使ってみた - GIGAZINE



無料でブラウザから遊べる丸亀市公式RPG「まるがめクエスト~囚われの12姫~」は観光目的なのにかなりの歯ごたえ - GIGAZINE

2021年04月02日 21時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.