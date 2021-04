世界的な半導体不足が自動車メーカーに大きな打撃を与えている

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは全世界の経済に深刻な打撃を与えましたが、ワクチン接種の進展などに伴って次第に経済は回復しつつあります。ところが、多くの産業分野で必要不可欠な半導体の不足が製造のボトルネックを引き起こしており、特に自動車メーカーが大きな影響を受けているとのことです。 EXPLAINER: Starving for more chips in a tech-hungry world https://techxplore.com/news/2021-04-starving-chips-tech-hungry-world.html テクノロジー系メディアのTech Xploreによると、2020年から続く世界的な半導体不足はさまざまな分野に影響を及ぼしているとのこと。たとえば、COVID-19のパンデミックによってリモートワークや遠隔教育が導入されてノートPCの需要が高まりましたが、肝心の半導体が不足しているため人々がノートPCを購入することが困難になりました。また、PlayStation 5やiPhone 12といった高度なチップを搭載するデバイスや、高機能な家電製品の供給にも問題が生じました。

