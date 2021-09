2021年09月03日 13時51分 メモ

半導体不足によりゼネラルモーターズが8工場を一時稼働停止、生産大幅削減へ



2021年9月2日、自動車メーカーのゼネラルモーターズ(GM)が、北アメリカとカナダ、メキシコにある自社工場8棟の生産ラインを停止する予定だと報じられました。



海外メディアのThe Vergeによると、GMは自動車に搭載するコンピューターに必要な半導体の不足に直面し、ピックアップトラックやSUVなどの最も収益性の高い製品などを生産する8工場で一時生産ラインを停止する予定だとのこと。生産停止は早くとも2021年9月6日から始まり、少なくとも2週間続く見込みです。





パンデミックによる工場の操業停止や世界的なコンテナ不足による輸送網の混乱などにより、世界的な半導体不足がスマートフォンやゲーム機を始めとするさまざまな電子機器に影響を与えています。自動車産業も半導体産業と深く結び付いており、自動車の製造コストに占める割合も年々大きくなっていることから、テクノロジー系メディアのTech Xploreは「今後もしばらくは半導体の需要が供給を上回る状態が続くだろう」と推測していました。



GMは2021年4月にも一部の工場で生産ラインを2週間停止しており、今回が2度目の稼働停止となります。GMの広報担当者は「状況は依然として複雑ですが、私たちは需要の高い製品への影響を最小減に抑えられるチームの能力に自信を持っています」と述べました。