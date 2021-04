2021年04月02日 19時00分 メモ

国際的なレゴブロック泥棒がフランスで逮捕される



2020年6月、3人のポーランド人がパリのおもちゃ屋に押し入ったところをフランス警察に逮捕されました。捜査の結果、この3人がブロックのおもちゃ「レゴ」を専門に扱う国際的な犯罪組織の一員であったことが判明しています。



Ile-de-France : le gang des voleurs de Lego écumait les magasins de jouets - Le Parisien

https://www.leparisien.fr/faits-divers/ile-de-france-le-gang-des-voleurs-de-lego-ecumait-les-magasins-de-jouets-28-03-2021-8430057.php



French police on trail of international gang of Lego looters | France | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2021/mar/30/french-police-on-trail-of-international-gang-of-lego-looters





80年以上の歴史を持つ「レゴ」は、小さなプラスチック製の本体に丸い突起が付いたデザインが特徴の、世界中で販売されているおもちゃです。これまでに数多くの種類が販売されていますが、「スター・ウォーズ ミレニアム・ファルコン」などの一部のシリーズは10万円を超える値段が付けられています。





こういったレゴの希少性と持ち運びのしやすさに目をつけた「レゴの盗難事件」が世界各地で発生しています。今回逮捕された3人は捜査の結果、レゴを専門とする犯罪組織の一員であることや、2019年と2020年にフランスで発生した盗難事件に関わっていたことを認めています。



レゴは子どもだけでなく大人にとっても魅力的なおもちゃであり、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による外出制限から需要も増加しているとのこと。レゴコレクターのためのオークションサイトを運営するGerben van IJken氏は、2020年に売上が前年度の2倍になったと述べ、「週に1000回以上取引されることがよくあります。また、レゴ製品は約2年で廃盤となるため、(転売や盗難品の売買に役立つ)中古市場の発生は避けられません」と話しています。





レゴの盗難事件は、1回で約2000万円の被害を記録したものもあるとのこと。発生地もフランスだけではなく、過去5年間でアメリカやカナダ、オーストラリアでも多数の被害が報告されているとのことです。