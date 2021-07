精霊の加護のもと剣と弓で迷宮探索を進めるアクションゲーム「ロードス島戦記ーディードリット・イン・ワンダーラビリンスー」レビュー

・関連記事

2D格闘ゲームと超絶クオリティのアニメ演出が融合した「GUILTY GEAR -STRIVE-」は格ゲー初心者にこそおすすめ - GIGAZINE



ローグライク×カードバトルで奥深すぎる戦略性が「詰将棋」的プレイ感を生み出す「Quantum Protocol」プレイレビュー - GIGAZINE



美少女たちとの学園生活がセーブデータごと崩壊していく狂気のビジュアルノベル「ドキドキ文芸部プラス!」レビュー - GIGAZINE



自動生成される幻想的な世界で詩の断片を集めていくブラウザゲーム「Wayfinder」レビュー - GIGAZINE



2021年07月25日 23時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.