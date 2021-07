無料で自慢のイラストや文章をフォルダで管理しながら共有可能でクリエイターにもピッタリなSNSアプリ「ポートフォルダ」レビュー

・関連記事

Twitter公式アプリ「TweetDeck」が新デザイン&新機能を発表したので実際に使ってみた - GIGAZINE



互いの頑張りをほめあう匿名SNS「ほめったー」 - GIGAZINE



安心して愚痴をつぶやける「Gtitter(ぐちったー)」登場、ユーザー同士で励まし合うことも可能 - GIGAZINE



全てのデータを端末に保存して企業にアカウントデータが渡らないSNS「Manyverse」を使ってみた - GIGAZINE



AIが悪口や中傷などのネガティブなメッセージを自動的に排除してくれる匿名質問サービス「マシュマロ」を使ってみた - GIGAZINE

2021年07月25日 22時00分00秒 in レビュー, モバイル, ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.