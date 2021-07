株のオンライントレードはどのような流れで取引されているのか？

オンライントレード の普及により、クリックするだけで株を買ったり売ったりできるようになりましたが、投資経験はあっても「株の売買が一体どんな仕組みで行われているのかはよく知らない」という人は多いはず。そこで、アメリカの電子株式取引所・ NASDAQ でチーフエコノミストを務めるフィル・マッキントッシュ氏が、ネット注文した株取引がどのような過程で決まるのかを解説しています。 An Intern’s Guide to Trading | Nasdaq https://www.nasdaq.com/articles/an-interns-guide-to-trading-2021-07-01 マッキントッシュ氏によると、オンライントレードにおける全ての注文は ブローカー と呼ばれる仲介人によって処理されているとのこと。中でも、一般的な個人投資家が行う小口の取引であるリテール注文は、リテールブローカーから ホールセラー(卸売業者) に注文が送られる形で始まります。こうした個人投資家の取引は、前述の通り少額なことが特徴で、注文の92%が2万ドル(約220万円)以下とのこと。

2021年07月25日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

