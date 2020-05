ハクスラ＆デッキ構築を融合したダンジョン探索アクションゲームNintendo Switch版「ブック・オブ・デーモンズ」はお手軽ディアブロ風ゲーム

ゲームシステムはディアブロとよく似ているものの、多種多様なアイテムが手に入り装備も細かく設定できるディアブロと違って、ダンジョン探索域も制限されており、カードスロットは最大10枚、プレイ時間や難度も調整可能。緻密な戦略に頭を悩ませることなく手軽に遊ぶことができるので、「ハクスラ系のゲームは遊んだことないけど興味はある……」という人にも入門用としておすすめできるゲームとなっています。 「ブック・オブ・デーモンズ」はNintendo Switch、PlayStation 4、Xbox One、Steamでダウンロード購入が可能。価格は税込2900円で、Steam版のみ税込2570円となっています。 Nintendo Switch|ダウンロード購入|ブック・オブ・デーモンズ https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000022675 ブック・オブ・デーモンズ | 公式PlayStation Store 日本 https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0114-CUSA17614_00-BOOKOFDEMONS0JAP Book of Demons を購入 - Microsoft Store ja-JP https://www.microsoft.com/ja-jp/p/book-of-demons/9nbd4twvrv37 Steam:Book of Demons https://store.steampowered.com/app/449960/Book_of_Demons/

・関連記事

情け容赦のない弾幕をかいくぐり個性的な銃をブッ放す激ムズシューティングゲーム「エンター・ザ・ガンジョン」プレイレビュー - GIGAZINE



Nintendo Switchのランダムな手札でデッキを構築するハイスピードなアクションバトルゲーム「One Step From Eden」レビュー - GIGAZINE



不思議のダンジョンを冒険して滅亡へのタイムリミットに立ち向かうコマンドバトル「MISTOVER」プレイレビュー - GIGAZINE



Nintendo Switchでカードを集めてデッキを構築しつつランダム生成のダンジョンに挑むローグライクカードゲーム「Slay the Spire」を遊んでみた - GIGAZINE



「死体をポップコーンみたいに爆発させるのがめちゃくちゃ楽しい」と話す「Diablo」開発者インタビュー - GIGAZINE



ゲーム史に輝くアクションMORPGの金字塔「ディアブロ」の企画書が公開中 - GIGAZINE

2020年05月30日 16時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.