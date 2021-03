Facebookが新たに個人サイト開設＆メルマガ配信ができるプラットフォームの構築を計画中

Facebook explores paid deals for new publishing platform - Axios https://www.axios.com/facebook-paying-writers-journalists-pages-0b96d3cd-e61b-4435-9f54-99aed136f932.html Facebookは2021年3月16日付で「独立系のライターに力を与え、新しいオーディエンスにリーチしてビジネスを成長させるのに役立つプラットフォームを導入します」と発表。新たに開設するプラットフォームの情報を以下のようにまとめています。

・関連記事

Facebookが有料ニュースの支払いを肩代わりして無料で記事を公開する「Facebook News」をアメリカに次いでイギリスでも提供開始 - GIGAZINE



Googleが有料ニュースの支払いを肩代わりしてユーザーが無料でコンテンツを見られるようにするプログラムを発表 - GIGAZINE



Facebookがオーストラリアで「いかなるニュース記事に対しても投稿&リンクできない」よう仕様変更 - GIGAZINE



Facebookがニュースの共有を禁じた影響で地元報道機関の公式アプリがApp Storeランキングで1位に躍り出る - GIGAZINE



46億円支払ってFacebookにアカウント停止されたという記録 - GIGAZINE

2021年03月18日 06時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.