2021年02月18日 10時47分 ネットサービス

Facebookがオーストラリアで「いかなるニュース記事に対しても投稿&リンクできない」よう仕様変更

Facebookが2021年2月17日に、オーストラリアのユーザーやパブリッシャーが国内外のニュースコンテンツを共有したり閲覧したりすることを制限すると発表しました。オーストラリアでは、大手IT企業に対してニュース使用料の支払いを義務づける「ニュースメディア交渉法」の制定が進んでおり、Facebookは反発する姿勢を強めていました。



Changes to Sharing and Viewing News on Facebook in Australia - About Facebook

https://about.fb.com/news/2021/02/changes-to-sharing-and-viewing-news-on-facebook-in-australia/



Facebook blocks Australia news - Protocol — The people, power and politics of tech

https://www.protocol.com/bulletins/facebook-blocks-news-australia



Facebook will block Australian users and publishers from sharing news links in response to new bill - The Verge

https://www.theverge.com/2021/2/17/22287776/facebook-block-news-australia-regulation-media-link-sharing



Facebookをはじめとする大手IT企業に対しては、以前から「ニュースサイトを巡回して記事の情報を抽出し、それを配信することで多額の収益を得ている」との批判が相次いました。これを受けて、オーストラリア当局はニュースコンテンツから得た収益をパブリッシャーに分配することを大手IT企業に義務づける法律の整備を進めていました



GoogleやFacebookがニュース収集・配信で得ている収益を既存メディアに分配するルールを作るよう政府が動く - GIGAZINE





ニュース使用料の支払いを義務化するオーストラリアの動きに対し、Googleは「無料で提供されてきたサービスが脅かされる」との反対声明を発表して反発。Facebookも「オーストラリアでのニュース共有を禁止しなければならなくなる」として、ニュース記事の利用を大きく制限することをほのめかしていました。



Facebookがユーザーによるニュース共有を禁止する可能性、オーストラリアの新法案を受けて - GIGAZINE





そんな中、Facebookは2月17日に公式ブログを更新し、「オーストラリアで議論されているニュースメディア交渉法を受けて、当社はオーストラリアのパブリッシャーとオーストラリア国内の人々が、国内外のニュースコンテンツを共有したり閲覧したりすることを制限します」と発表しました。



この制限により、オーストラリアのパブリッシャーはFacebookでのニュースコンテンツの投稿や共有が制限されます。オーストラリア国外のパブリッシャーはニュースを投稿することが可能ですが、オーストラリアのユーザーは国内外のニュースを表示したり共有したりすることができなくなるため、国外のニュースの利用も大きく制限を受けることになります。さらに、世界中のFacebookユーザーにとっても、オーストラリア発のニュースを閲覧したり共有したりすることができなくなることになります。



今回の決定の理由について、Facebookオーストラリアでマネージングディレクターを務めているウィリアム・イーストン氏は「新法案は、当社のプラットフォームとそれを利用してニュースコンテンツを配信しているパブリッシャーの関係を根本から誤解しています。この関係を無視した法律を順守するか、オーストラリアでニュースコンテンツの利用を停止するかという厳しい選択を迫られたため、遺憾ながら私たちは後者を選択することになりました」と説明しています。





イーストン氏によると、Facebookのニュースフィードに表示されるニュースはコンテンツ全体の4%未満しかないため、今回のニュース利用制限が同社に与える影響は軽微とのこと。



なお、Facebookとともに新法に激しく抵抗してきたGoogleは態度を軟化させており、2021年2月4日に「報道機関と提携してニュースを配信する『Googleニュースショーケース』をオーストラリアで開始する」と発表。オーストラリア発祥の大手国際メディア企業であるNews Corpも、2月17日にGoogleニュースショーケースへの参加を表明しています。



Facebookも、Googleのニュースショーケースと同様に記事を集約して配信し、メディアに対してニュース使用料を支払う「Facebook News」をオーストラリアで開始することを計画していましたが、今回の発表により白紙撤回されました。



◆追記 2021/02/18 11:43

Facebookは、ニュースパブリッシャーによる記事の投稿を制限するとしていますが、すでにオーストラリアの保健当局や気象局のページからも投稿が消えるていると報じられています。



Posts disappear from pages of health authorities, Bureau of Meteorology amid Facebook news ban - ABC News

https://www.abc.net.au/news/2021-02-18/bom-health-authorities-betoota-caught-in-facebook-news-ban/13166394