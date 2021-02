2021年02月22日 12時20分 モバイル

Facebookがニュースの共有を禁じた影響で地元報道機関の公式アプリがApp Storeランキングで1位に躍り出る



Facebookは2021年2月17日から、大手IT企業に対してニュース使用料の支払いを義務づける法整備が進むオーストラリアでニュースコンテンツの共有を禁止しました。Facebookからニュースにアクセスできなくなってから2日後の2月19日、オーストラリア放送協会(ABC)の公式アプリが、App Storeのダウンロード数ランキングで1位に躍り出たと報じられています。



Facebookを始めとする大手IT企業は、さまざまなニュースコンテンツを収集・配信することで収益を上げています。その一方で、ニュースの制作元に対して十分な対価が支払われていないとの指摘もあり、オーストラリア当局は「大手IT企業がニュースコンテンツから得た収益をパブリッシャーに分配する」ことを義務づける法整備を進めています。





ニュース使用料の支払いを義務づける動きに対し、Facebookは「オーストラリアでのニュース共有を禁止しなければならなくなる」と反発。2021年2月17日には公式ブログ上で「当社はオーストラリアのパブリッシャーとオーストラリア国内の人々が、国内外のニュースコンテンツを共有したり閲覧したりすることを制限します」と発表し、Facebookユーザーは国内外のニュースを表示したり共有したりすることができなくなりました。



これまで情報源として利用していたFacebookからニュースが入手できなくなったユーザーの一部は、新たな情報源となるアプリを探し始めました。その結果、ニュース共有の禁止から2日後の2月19日に、ABCの公式アプリがオーストラリアのApp Storeでダウンロード数ランキング1位になったことが報告されています。





ABCの公式アプリが人気を集めているのは、Facebookのニュース共有禁止に伴ってABCがアプリの宣伝を活発化させたことも理由の一つだと指摘されています。実際にABCの公式サイトにアクセスしてみると、「Facebookで私たちのニュースを見逃していませんか?」という文章と共に、ABCの公式アプリをダウンロードするように推奨してきました。





ハーバード大のジャーナリズム研究所であるニーマン・ラボの調査によると、Facebookからのアクセスが遮断されたことを受け、オーストラリア国内からのニュースメディアへのアクセス数は10%以上、国外からのアクセス数は20%以上も減少しているそうです。そのため、ABCによるアプリの宣伝は、Facebookの措置による打撃を軽減するために必要だったとみられています。



海外メディアのThe Vergeは、「理由が何であれ、読者がソーシャルメディアを超えて直接ニュースソースにアクセスする動きは前向きなものに思われ、他のニュースメディアも同様の方法でFacebookのニュース共有禁止を利用する可能性があります」と指摘。これはFacebookの強硬的な措置による予期しない影響だと述べました。



なお、Facebookと同様にニュース使用料の支払いを求められたGoogleは、Facebookとは対照的にニュース使用料を報道機関に支払うと発表しています。



