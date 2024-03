2024年03月04日 11時34分 ネットサービス

Metaが「Facebookニュース」をアメリカとオーストラリアで廃止



Metaが、Facebookのブックマークセクション内に設けられているニュースコンテンツ専用タブ「Facebookニュース」を、2024年4月初旬をめどに、アメリカとオーストラリアで廃止する方針を明らかにしました。すでにイギリス、フランス、ドイツでは廃止済みです。



「Facebookニュース」は、Metaがニュース配信社と契約を結んで有料のニュース記事を購入し、Facebookの専用タブ内で無料配信する機能で、2020年にアメリカで導入され、以後、イギリスなど他の国にも対象を広げていました。



しかし2023年9月、「イギリス、フランス、ドイツで2023年12月をもってFacebookニュースを廃止する」ことが決定。これに続く形で、アメリカとオーストラリアでの廃止が決定しました。



Metaの発表によると、Facebookニュースの廃止は、ユーザーが重視する部分への投資のための調整だとのことで、はっきり言えば「Facebookニュースを必要としているユーザーが少ないから」が理由です。世界中の人々がFacebookのフィードで見ているもののうち、ニュースはわずか3%未満だとのこと。





Facebookニュースの廃止は、Metaがニュース配信社と行っていた契約の終了に合わせたもので、今後、Metaが自らニュースを配信することはありません。



ただし、たとえばアメリカでMetaとこれまで契約していたNew York TimesやCNNによる、自前アカウントでのニュース配信を妨げるわけではないため、「Facebookでニュースが流れてこなくなる」というわけではないとのこと。



ニュースサイト・The Vergeは、Metaがアメリカでのニュース配信にあたって、New York Timesと2000万ドル(約30億円)、Wall Street Journalと1000万ドル(約15億円)、CNNと300万ドル(約4億5100万円)の契約を結んでいたと報じています。



なお、日本では「Facebookニュース」の提供は行われていません。