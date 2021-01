2021年01月27日 16時00分 メモ

Facebookが有料ニュースの支払いを肩代わりして無料で記事を公開する「Facebook News」をアメリカに次いでイギリスでも提供開始



2021年1月26日、Facebookはユーザーごとにパーソナライズされたニュースを配信するサービス「Facebook News」の提供をイギリスで開始しました。2020年8月にアメリカでサービスが開始されて以降、イギリスは2番目の導入国となります。



A New Destination for News in the UK - About Facebook

https://about.fb.com/news/2021/01/new-destination-for-news-in-the-uk/





Facebook’s News tab comes to UK in first launch outside of the US - The Verge

https://www.theverge.com/2021/1/25/22248814/facebook-news-uk-launch-articles-tab-curated



Facebook NewsはAndroidおよびiOS向けに配信されているFacebookのアプリから利用することが可能です。ニュースの配信元にはThe GuardianやThe Independentなどを含む数百のニュースメディアに加え、GQやCosmopolitanなどのライフスタイルメディアも選ばれているとのこと。



一部の出版社にはFacebookからコンテンツ利用料金が支払われる予定で、Facebookの広報担当者は「数年にわたって出版社に多額の投資を行うことを計画している」と語っています。これによりFacebook News上では、通常であればペイウォールに阻まれユーザーが読めないような有料記事が無料で公開されることになります。具体的な予算額についてFacebookはコメントを拒否していますが、The Guardianが伝えるところによると、一部出版社は年間数百万ポンド(数百億円)規模であると考えているそうです。



ニュースはパーソナライズされたものとFacebookの「ジャーナリストチーム」によって厳選されたものが混在して表示されるとのこと。パーソナライズはユーザーが読んだり共有したりした他のニュースなどに基づいて行われ、個別にトピックやニュース配信元を選択し「以後表示しない」という選択を行うことも可能になっているといいます。





以下のムービーから、実際にFacebook Newsを操作している様子を見ることができます。





Facebook Newsは今後フランスやドイツでの展開も予定されており、Facebookは「これからもデジタルに移行する出版業界への環境整備を整えていく」と締めくくっています。