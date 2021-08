無料で500万ページの新聞記事を大英図書館がネット上で公開すると発表

大英図書館が所蔵する新聞を電子化するプロジェクトのBritish Newspaper Archive(BNA)が2021年8月9日に、電子化済みのアーカイブの一部を無料公開することを発表しました。今回無料公開の対象になるのは1880年までに刊行された100万ページで、今後4年間で毎年100万ページずつ、合計で500万ページが無料で閲覧可能になる予定です。 Introducing Free to View Pages | The British Newspaper Archive Blog https://blog.britishnewspaperarchive.co.uk/2021/08/09/introducing-free-to-view-pages-on-the-british-newspaper-archive/ British Library puts 1 million newspaper pages online for free https://www.ianvisits.co.uk/blog/2021/08/11/british-library-puts-1-million-newspaper-pages-online-for-free/ BNAは、大英図書館に収蔵されている歴史的資源を広く公開することを目指すプロジェクトで、イギリスだけでなくジャマイカ・インド・ニュージーランドといった(元) 英連邦王国 を含めて、全国紙や週刊誌、スポーツやファッション、政治に関する専門誌など合計約4400万ページをすでに電子化しています。これは、大英図書館が所蔵する新聞の約10%にあたり、記事作成時点でも毎月50万ページがアーカイブに追加されているそうです。 このアーカイブをすべて閲覧するには年間80ポンド(約1万2000円)の購読料が必要ですが、BNAはその一部を無料公開することを決定しました。今回無料公開されたのは、1720年から1880年まで刊行された158紙の新聞約100万ページ。発行日が1880年までに設定されているのは、イギリスにおいて著作権が完全に失効するには「発刊から140年」という期限があるからとのことです。

・関連記事

ノルウェー国立図書館が新聞・書籍・映画などあらゆる資料をデジタル化中で、一部は日本からもアクセス可能 - GIGAZINE



大英図書館が100万点以上の画像をFlickrで公開、誰でも無料で利用可能に - GIGAZINE



バチカン図書館が貴重な4000冊もの古代写本をデジタル化して無料公開中 - GIGAZINE

2021年08月12日 10時42分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.