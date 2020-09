2020年09月01日 14時00分 ネットサービス

Facebookがユーザーによるニュース共有を禁止する可能性、オーストラリアの新法案を受けて



「ニュース記事を配信するソーシャルメディアは、記事を発表したニュース配信元にニュース記事の使用料を払わなければならない」と定める法案が、オーストラリアで発表されました。Facebookがこの法案を受けて、「もしこの法案が成立したら、オーストラリアでのニュース共有は禁止しなければならない」と述べています。



An Update About Changes to Facebook’s Services in Australia - About Facebook

https://about.fb.com/news/2020/08/changes-to-facebooks-services-in-australia/



Facebook threatens to block news in Australia if regulations are enacted

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/facebook-threatens-block-news-australia-if-regulations-are-enacted-n1238937



FacebookやGoogle、Twitterなどのソーシャルメディアは、さまざまなニュースをユーザーに届ける重要なツールとなっています。しかし、本来の記事ではなくソーシャルメディアが配信する記事にアクセスが集中することで、「広告収入が本来のニュース発信元ではなくソーシャルメディアに独占されている」という批判が一部からありました。





こうした批判に対して、Facebookは「2020年1~5月でFacebookのニュースフィードからオーストラリアのニュースサイトへ23億ものリンククリックがあり、合計で推定2億オーストラリアドル(約310億円)相当のトラフィックがあった」と反論。



また、「オーストラリアの報道機関は正当な理由でFacebookでニュースを配信することを選択しており、ソーシャルメディアプラットフォーム全体でニュースを共有することで、記事の読者を増やすことを奨励しています」と、Facebookは主張しました。





2020年7月31日、オーストリア競争・消費者委員会は、ニュース使用料に関する法案を公開。GoogleやFacebookなどのソーシャルメディアに対してニュースの記事使用料をニュースの発信元に支払うことを義務付ける方針を示しました。



Australian news media to negotiate payment with major digital platforms | ACCC

https://www.accc.gov.au/media-release/australian-news-media-to-negotiate-payment-with-major-digital-platforms



これに対し、Facebookは「オーストラリア政府の目標は、困難な報道機関、特に地元の新聞をサポートすることであり、その取り組みをリードしてきたオーストラリア競争消費者委員会と幅広く関わってきました。しかし、その解決策はその目標に対して逆効果です」と述べ、反対の姿勢を見せています。



しかし、法案がもし可決されて施行されてしまった場合、オーストラリアの出版社やユーザーがFacebookやInstagram上でローカルニュースおよび国際ニュースを共有することを禁止せざるを得ないことをFacebookは表明しています。





Facebookは「発表された法案は前例のないものであり、テクノロジー企業がニュース出版社とビジネスを行う方法のあらゆる側面を規制することを目指すものです」と述べ、ソーシャルメディア側がニュースの発信元にもたらす経済的価値を無視していると批判しました。



Facebookのオーストラリア部門マネジングディレクターのウィル・イーストン氏は「Facebookにとってこれは最初の選択ではなく、最後の選択です。しかし、オーストラリアのニュース業界の首を絞めるような理不尽な結果から身を守るには、この選択しかないのです」とコメントしました。



なお、オーストラリアの同法案に対しては、Googleも反対声明を発表しています。



「GoogleやFacebookはニュース読者のデータをメディアに引き渡さなければならない」という法律にGoogleが反対声明を発表 - GIGAZINE