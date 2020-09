2020年09月01日 15時00分 ハードウェア

Qualcommがモバイル向けチップ「Snapdragon 732G」を発表、先代のミドルレンジSoCよりGPU性能が15%向上



Qualcommが2020年8月31日、ミドルレンジSoC「Snapdragon 730G」の後継バージョンである「Snapdragon 732G」を発表しました。Snapdragon 732Gは先代のSnapdragon 730Gと同様にゲーム機能に特化したSoCとなっており、Snapdragon 730Gと比較してグラフィックレンダリングの性能が15%も向上したとのことです。



2019年4月にQualcommが発表したSnapdragon 730Gは、同時に発表されたSnapdragon 730のゲーム機能を中心にアップグレードしたバージョンであり、グラフィックの向上によりハイダイナミックレンジ(HDR)をサポートしています。登場以来、2つのSoCはMi Note 10 LiteやPOCO X2、Pixel 4aといったミドルレンジスマートフォンに搭載されてきました。



新たにQualcommが発表したSnapdragon 732Gは、Snapdragon 730Gの機能をさらに向上させたもの。Snapdragon 730GのCPUは、高性能コアとして「Kryo 470 Gold (Cortex-A76)」を2基、消費電力が小さい高効率コアとして「Kryo 470 Silver (Cortex-A55)」を6基搭載しています。Snapdragon 732GのCPUもKayro 470×8コアという構成ですが、高性能コアの最大クロック数(クロック周波数)が2.2GHzから2.3GHzに向上しています。また、GPUコアである「Adreno 618」のパフォーマンスが強化され、グラフィックレンダリングがさらに15%改善されたとのこと。



なお、CPUの高性能コアやGPU以外のSnapdragon 730Gに搭載されていた機能はそのまま引き継がれるそうで、第4世代AIエンジンやSnapdragon X15 LTEモデムなども、従来通りSnapdragon 732Gに搭載されています。



また、今回の発表に伴って、Snapdragon 732Gが最初に搭載されるのはXiaomiのサブブランドである「POCO」のスマートフォンであることも判明しています。Qualcommの製品管理担当副社長であるKedar Kondap氏は、「私たちは、強化されたSnapdragon 732Gを搭載した新たなPOCOスマートフォンをグローバルに展開するため、POCOと協力することに興奮しています」とコメント。



POCOの製品責任者であるSam Jiang氏も、「私たちは今後のPOCOスマートフォンと、Snapdragon 732Gを搭載した史上初のデバイスを作成できるQualcomm Technologiesとのコラボレーションに、とても興奮しています」と述べています。





QualcommもPOCOも特定の製品名を挙げてはいないものの、2020年9月に発表されるとウワサされている「POCO X3」がSnapdragon 732Gを搭載した初のスマートフォンになるだろうと、海外メディアのXDA Developersなどは予測しています。



