1000fpsという驚異の高フレームレートでゲームをプレイすることに成功、一体どんなPCが必要なのか？

・関連記事

オンラインゲームはレイテンシを感じさせないゲームプレイをどのように実現しているのか? - GIGAZINE



PlayStation 5とXbox Series XとNintendo Switchのスペックを比較してみるとこんな感じ - GIGAZINE



PlayStation 5のスペック情報公開で可変周波数CPU&GPU搭載やNVMe SSDを後付け可能であることが判明 - GIGAZINE



Microsoftが次世代ゲーム機「Xbox Series X」の詳細を発表、12TFLOPSのGPUや120fpsの対応など - GIGAZINE



「PS4 Pro」が従来のPS4よりいくつかのタイトルにおいてパフォーマンスで劣ることを示すレポートが公開される - GIGAZINE



2020年09月01日 16時00分00秒 in ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.