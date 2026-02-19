2026年02月19日 14時00分 ゲーム

本物の人間の血を注入したカスタム冷却ゲーミングPC



ダークファンタジーアクションRPG「ディアブロ IV」は、プロモーションの一環として2023年に「本物の人間の血を注入したカスタム冷却ゲーミングPC」をファンにプレゼントしました。このゲーミングPCは2年以上が経過した記事作成時点でも何の問題もなく動作しているとのことです。



Blizzard Entertainmentは2023年10月18日から始まったディアブロ IVのシーズン2「渇望の鮮血」のプロモーションの一環として、「本物の人間の血液を注入したカスタム冷却ゲーミングPC」をプレゼントするキャンペーンを実施しています。



これはゲーマーに献血への参加を促すことを目的としたプロモーションでもあったため、総献血量が666クォート(約630リットル)以上になれば抽選でカスタムゲーミングPCがプレゼントされることとなりました。





このゲーミングPCを受け取ったのは、Twitchで配信者として活動しているstorms888さんです。同氏は2025年5月にReddit上でこのゲーミングPCが動作する様子を撮影した動画を投稿しており、2026年2月に公開されたゲームメディア・Aftermathのインタビューでも、このゲーミングPCがまだ「ほぼ完ぺき」な状態で動作していることを明かしています。



なお、storms888さんはこのゲーミングPCを配信に利用しており、「Battlefield 6をウルトラ設定で配信しても、フレームレートが200fpsを優に超える」ほどのハイスペックPCだそうです。詳細なスペックは、グラフィックカードがNVIDIAのGeForce RTX 4090で、CPUはIntelのCore i9 14900Kです。





最も気になる点は、このゲーミングPCに注入されているのは「誰の血液なのか？」という点です。これについてstorms888さんは「献血表には血液サンプルであることが明記されていましたが、それだけです」とコメント。





また、血液は凝固性があるため血液100％では冷却液として使うには不適切です。storms888さんは「冷却剤はほぼ通常の標準的な冷却剤で、赤血球が混入されていたようです。混合比は明記されていませんが、濃い赤色です」と言及。加えて、Blizzard Entertainmentは冷却血液の交換の必要性については言及しなかったものの、交換用の冷却血液が入ったボトルをstorms888さんに提供したそうです。



なお、storms888さんは「将来、子どもたちにこのゲーミングPCをプレゼントしたいと思っています」と語りました。

