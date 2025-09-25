2025年09月25日 11時06分 ハードウェア

プレミアムPC向けSoC「Snapdragon X2 Elite/Elite Extreme」をQualcommが発表



Qualcommがハワイ・マウイ島で開催した「Snapdragon Summit 2025」で、プレミアムPC向けSoC(チップセット)「Snapdragon X2 Elite Extreme」と「Snapdragon X2 Elite」を発表しました。



発表された「Snapdragon X2 Elite Extreme」および「Snapdragon X2 Elite」は、QualcommがノートPCなどに向けて展開している第2世代ArmベースSoC製品のハイエンドモデルで、3nmプロセスノードで製造されています。





「Snapdragon X2 Elite Extreme」は「Windows PC向けの最も高速で最も効率的なプロセッサ」をうたう製品で、ウルトラプレミアムPC向けとして、競合製品を75％上回るパフォーマンスを発揮するとアピールされています。CPUはQualcomm Oryon PrimeコアとPerformance CPUコアを組み合わせた最大18コア構成で、Qualcommは「Armプロセッサとして初めてクロック周波数5GHzを達成した」と述べています。



Adreno GPUアーキテクチャも新しくなり、前世代モデルと比べてワット当たりのパフォーマンスと電力効率が2～3倍に向上しています。NPUのAI処理能力は80TOPSで、ノートPC向け製品では最速の部類となりCopilot+ PCで複数のAIを同時に実行可能とのこと。





一方の「Snapdragon X2 Elite」はプレミアムPC向け製品。前世代モデルと比べてパフォーマンスが最大31％高速化している一方で、電力消費は最大43％減となっています。NPUの処理能力はExtremeと同じく80TOPS。



まずはSnapdragon X2 Elite搭載端末が2026年第1四半期に登場予定となっています。



Qualcommのコンピューティングおよびゲーム担当シニアヴァイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーのケダール・コンダップ氏は「Snapdragon X2 EliteはPC業界におけるリーダーシップを強化し、パフォーマンス、AI処理、バッテリー寿命に伝説的な飛躍をもたらし、消費者にふさわしい体験を可能にします。私たちは技術革新の限界を押し広げ、新しい業界標準を設定する画期的な製品を導入し、PCに可能なことを再定義し続けています」と語っています。

