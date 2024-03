2024年03月27日 11時21分 ソフトウェア

GoogleがArm版Windows向けのChromeを正式発表



Armベースのプロセッサを搭載したWindows PCでネイティブに動作するChromeが、2024年3月26日週にリリースされることがわかりました。これまではChromeをエミュレーションで実行するしかなかったArmユーザーにとって重要なリリースとなります。



How to download Google Chrome on Arm-compatible Windows PCs

https://blog.google/products/chrome/download-google-chrome-windows-pc-arm/





Fast, Secure and Native: Chrome Comes to Windows on Snapdragon | Qualcomm

https://www.qualcomm.com/news/releases/2024/03/fast--secure-and-native--chrome-comes-to-windows-on-snapdragon



Chrome for Windows-on-Arm laptops officially lands this week • The Register

https://www.theregister.com/2024/03/26/arm_chrome_google_windows/



Qualcommが開発したArmベースのSoC「Snapdragon X Elite」を搭載したPCが2024年半ばにリリースされるのに先立ち、QualcommとGoogleがSnapdragonを搭載したWindows PC向けに最適化されたChromeの提供を始めることを明らかにしました。



これまで、Arm版Windowsを使用するユーザーはネイティブに動作するChromeを利用できず、Chromeをx64エミュレーションで実行するか、他のブラウザを使うしかありませんでした。





2024年1月にはChromeの開発版でArm版Windowsに対応していることが明らかになり、Chromeユーザーに大きな恩恵がもたらされることが期待されていました。



Google ChromeがArm版Windowsに対応、まずは開発者向けビルドでのテストから - GIGAZINE





リリースにあたり、Googleのシニア・バイス・プレジデントであるヒロシ・ロックハイマー氏は「Chromeはデスクトップやモバイルデバイスで高速、安全、簡単に使用できるように設計されています。Qualcommとの緊密な協力により、Chromeユーザーは、現在のArm対応PCで最高のエクスペリエンスを得ることができます」とコメント。



Qualcommのクリスチアーノ・アモンCEOは「Chromeの新バージョンは、2024年半ばに始まるSnapdragon X Eliteの役割を強化するのに役立ちます。PC業界は転換期を迎えており、AI PCの時代に突入しています。強力なSnapdragon X Eliteシステムを活用してChromeが輝く姿を見るのが待ちきれません」と述べました。