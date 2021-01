Twitterがニュースレター配信サービスのRevueを買収、無料でニュースレター発信が可能に

Twitterが2021年1月26日に、ニュースレター配信サービスである Revue を買収したことを発表しました。これに伴い、Revueは無料でニュースレターを発行できるオプションの提供を開始することを明らかにしました。 Making Twitter a better home for writers https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2021/making-twitter-a-better-home-for-writers.html We're joining Twitter! | Revue https://newsletter.revue.co/issues/we-re-joining-twitter-303973 Twitter acquiring newsletter publishing company Revue - Axios https://www.axios.com/twitter-newsletter-publishing-revue-8a74f20d-61c9-4095-9b3c-202c3b3fe77c.html Twitterが2021年1月26日に公式ブログを更新し、作家や出版社向けにニュースレター配信プラットフォームを提供しているRevueを買収したことを発表しました。Revueは、2015年にオランダで設立された新興企業で、従業員は創設者2人を含めた合計5人です。Twitterは買収額を公表していませんが、企業データベースの Crunchbase によると、Revueがこれまでに調達した総資金額は40万ユーロ(約5042万円)でした。

2021年01月27日

