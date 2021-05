2021年05月06日 11時35分 ネットサービス

Twitterがウェブサイトの広告を非表示にするサブスクサービス「Scroll」を買収



Twitterが現地時間の2021年5月4日、特定のウェブサイトに表示される広告をまとめて非表示にできるサブスクリプションサービス「Scroll」を買収したと発表しました。



近年のTwitterはさまざまなスタートアップを積極的に買収しており、2021年1月にはポッドキャストアプリの「Breaker」を買収したほか、日本でも大きな話題を呼んだ音声SNSアプリ「Clubhouse」を4400億円で買収する交渉も行っていたと報じられています。



そして現地時間の2021年5月4日、Twitterは新たにScrollの買収を発表しました。Scrollは提携するウェブサイトの広告をまとめて非表示にして、ニュースサイトを快適に閲覧できる月額4.99ドル(約550円)のサブスクリプションサービスです。



ScrollはThe Verge、Bored Panda、BuzzFeed Newsなどのネットメディアと契約を結んでおり、サブスクリプションサービスに加入すると提携サイトの広告表示やトラッキングが無効になります。広告ブロッカーとは違い、提携サイトはユーザーが支払う購読料から分配金を得られる仕組みとなっており、「閲覧するウェブサイトの収益が向上すれば、そのウェブサイトには良いコンテンツが増えます」とScrollは主張しています。



Scrollは、自身のサービスがジャーナリストとユーザーの両方にメリットを提供する一方、サービス展開が十分な速度で進んでいなかったとコメント。そのため、Twitterがサービス展開を加速させることについてアプローチしてきた際、Scrollは非常に興奮したとのことです。Twitterで交わされる会話にはジャーナリズムが重要な役割を果たしているため、「Twitterはその成功が持続可能なジャーナリズムのエコシステムと深く関わっている唯一の大規模なプラットフォームです」とScrollは述べました。





Twitterに買収されたことでScrollへの新規登録受付は停止されますが、既存の顧客はしばらくサービスを使い続けられるだろうとThe Vergeは予想しています。ScrollはTwitterによる買収を報告した公式ブログの中で、「今年の後半に幅広いTwitterのサブスクリプションサービスに統合されるため、Scrollのサービスはプライベートベータ版になります」と述べており、既存のサービスはTwitterのサブスクリプションサービスに組み込まれる予定だとのこと。



なお、Twitterはサブスクリプションサービスの機能の拡張のため、1月にニュースレター配信サービスのRevueを買収しており、すでに有料購読可能なニュースレターの発信機能が統合されています。



ScrollのサービスがTwitterに統合される一方、Scrollが2019年に買収したキュレーションニュースアプリのNuzzelは5月6日にサービスがシャットダウンされる予定です。Twitterは、「時間の経過と共にNuzzelのコア要素をTwitterに直接もたらします」と述べています。



Twitterの製品担当副社長であるマイク・パーク氏は、「私たちはScrollを、現在調査中の将来的なサブスクリプションサービスの一部に含める予定です」と述べており、Scrollを含む包括的なサブスクリプションサービスの構築をほのめかしています。Scrollは公式ブログの中で、「Twitterの野心は人々が考えるよりも大きいものです」と述べ、Twitterは自分が獲得する価値だけでなくサードパーティーの成功にも焦点を当てていると主張しました。