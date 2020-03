Mozillaがウェブサイトの広告を非表示にするサブスクリプションサービス「Scroll」との連携強化を発表

Mozillaが特定のウェブサイトの広告を非表示にするサブスクリプションサービス「 Scroll 」とのパートナーシップの締結を発表しました。 Firefox Better Web with Scroll https://firstlook.firefox.com/betterweb/ Scrollを導入した場合のビフォー・アフターが以下。広告だらけだったウェブサイトから、広告が一掃されていることがわかります。これだけの広告を排除すると、読み込み速度も格段に向上するとのこと。

2020年03月25日

