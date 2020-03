2020年03月25日 10時06分 ネットサービス

YouTubeは全世界で動画再生時の解像度を落とす、新型コロナウイルスの影響で



新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの人々が自己隔離を余儀なくされる中、世界中でインターネットのトラフィックが急増しています。その影響を受け、YouTubeはヨーロッパで配信動画のデフォルト解像度を下げることを明らかにしていたのですが、この措置を2020年3月24日(火)から全世界に拡大することが明らかになりました。



YouTube to Limit Video Quality Around the World for a Month - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-24/youtube-to-limit-video-quality-around-the-world-for-a-month



YouTube will limit video quality worldwide for the next month - Polygon

https://www.polygon.com/2020/3/24/21192418/youtube-video-quality-standard-coronavirus-high-definition-one-month-april



海外メディアのBloombergが、「YouTubeは3月24日(火)から世界中の映像品質を低下させます。これは新型コロナウイルスの流行によるインターネットトラフィックの増大を緩和するための取り組みです」と報じました。また、海外ゲームメディアのPolygonに対して、GoogleはYouTubeで動画再生時の解像度を落とす措置を実行することを認めています。なお、動画再生時の解像度が落とされるのは約1か月間です。



YouTubeは配信されている動画を再生した際に自動で選択される解像度を標準解像度(480p)にまで落とすとのこと。ただし、これは「動画再生時に自動で選択される解像度」が480pになるというだけで、ユーザーが任意で解像度をより高いものに変更することが可能です。





新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、多くの人々が不要不急の外出を控え、自宅での生活を送っています。そのため、特にYouTubeやNetflixのような映像配信サービスの視聴者数は劇的に増加しています。



ヨーロッパの規制当局はこの状況を緩和するため、NetflixやYouTubeといった人気の高い映像配信サービスに対して帯域幅の使用量を削減するよう求め、そこからNetflixの映像ビットレートを下げる取り組みや、YouTubeの動画再生時の解像度を下げる取り組みが始まりました。YouTubeはこの取り組みをヨーロッパだけでなく全世界に適用することで、ヨーロッパ以外の地域の政府機関に先んじて対策を講じたというわけです。





なお、Googleは「我々は世界中の政府機関やネットワーク事業者と緊密に連携しながら、この前例のない状況でのシステムへのストレスを最小限に抑えるための取り組みを続けています」と声明を出しています。