2026年04月08日 10時25分 ハードウェア

Amazonが旧型Kindle＆Kindle Fireのサポートを終了



Amazonの電子書籍リーダーであるKindleと、タブレットのKindle Fireの一部モデルのサポートが終了することが明らかになりました。



Amazon is ending support for older Kindles and Kindle Fires | The Verge

https://www.theverge.com/tech/908302/amazon-ending-support-kindle-fire-tablet-e-reader-pre-2012-older





Amazonの広報担当であるジャッキー・バーク氏がテクノロジーメディアのThe Vergeに、2012年以前に発売されたKindleおよびKindle Fireのサポートを終了することを明かしました。これにより、該当端末ではKindleストア経由での新規コンテンツの購入・レンタル・ダウンロードができなくなります。





ただし、すでに端末にダウンロード済みの電子書籍は引き続き閲覧可能です。また、ユーザーはKindleモバイルアプリ、Kindle for Web、新しい端末を通じて自分のアカウントや購入済みコンテンツに引き続きアクセスできます。



一方、サポート終了対象となる旧モデルを登録解除したり、工場出荷状態にリセットした場合、2026年5月20日以降は再登録できなくなる点には注意が必要です。





対象となる端末は以下の通り。



・Kindle(第1世代)：2007年発売

・Kindle DX：2009年発売/DX Graphite：2010年発売

・Kindle Keyboard：2010年発売

・Kindle 4：2011年発売

・Kindle Touch：2011年発売

・Kindle 5：2012年発売

・Kindle Paperwhite(第1世代)：2012年発売

・Kindle Fire(第1世代)：2011年発売

・Kindle Fire(第2世代)：2012年発売

・Kindle Fire HD 7：2012年発売

・Kindle Fire HD 8.9：2012年発売





Amazonは対象端末を所有するユーザーにメールで通知を行い、旧端末でできることとできなくなることを説明する予定です。



なお、2012年以前のKindle Fireでは、電子書籍関連の機能に関してはKindleと同様の制限を受けますが、それ以外のアプリやAmazonサービスには影響を受けないため、引き続きタブレットとして使うことは可能です。

