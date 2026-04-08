2026年04月08日 10時38分 ハードウェア

Appleの折りたたみ式iPhoneは9月の発売に向けて順調に進んでいるも初期供給は少なめか



Apple初の折りたたみ式iPhoneが登場するといううわさがあります。Appleに詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者によると、折りたたみ式iPhoneは2026年9月に他のiPhoneシリーズと同時期に登場するとのことです。



Apple’s Foldable iPhone Remains on Track for September Debut (AAPL) - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-07/apple-s-foldable-iphone-remains-on-track-for-september-debut





ガーマン記者が関係者の話として共有したところによると、折りたたみ式iPhoneは2026年9月に「iPhone 18」シリーズと同時に発表される予定だとのことです。



Nikkei Asiaの報道では「テスト段階で問題に直面しており、量産と製品出荷スケジュールに遅れが生じる可能性がある」とのことでした。ガーマン記者は「折りたたみという新しいディスプレイや素材の複雑さにより、初期供給が数週間制限される可能性はあるものの、9月発表というスケジュールに変わりはない」と伝えています。



ガーマン記者は折りたたみ式iPhoneについて「Appleにとって重要な取り組みであり、新しいデザインや高価格帯モデル、強化された機能によってiPhoneのラインアップ拡充を目指しています。また、長年にわたり折りたたみ機種を提供してきたSamsungや中国のスマートフォンメーカーとの競争力強化も狙っています」と説明。薄型の「iPhone Air」に続く、Appleの改革の1つだとしました。





折りたたみ式iPhoneの性能や実装される機能などの予想については、以下の記事でまとめています。



「折りたたみ式iPhone」の予想まとめ、Face IDではなくTouch ID搭載＆UI刷新＆ディスプレイのサイズ感などなど - GIGAZINE





また、過去に製品のリークを行った経歴があるソニー・ディクソン氏が共有した「iPhone 18 Pro Max」「折りたたみ式iPhone」「iPhone 18 Pro」のダミーユニットが以下の通りです。折りたたみ式iPhoneはパスポートのような形状をしており、閉じた状態では他のiPhoneよりも幅が広く、高さが低いことがわかります。



Exclusive First Dummies of what the final size of the iPhone Fold, iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max will look like. pic.twitter.com/X9P9uBK12p — Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 7, 2026



Appleは折りたたみ式iPhoneでアプリがiPad風に見えるよう、iOSの更新も計画していると伝えられています。



折りたたみ式iPhoneの価格は2000ドル(約31万7000円)を超える見込みです。

