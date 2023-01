Kindle Unlimitedの電子書籍をUSB経由でダウンロードすることが不可能に

Amazonが同社が提供する電子書籍サービス「 Kindle Unlimited 」を通じて購入した電子書籍に対していくつかの変更を加えたことを発表し、Kindle Unlimitedの電子書籍をUSB経由でダウンロードすることができなくなっています。 Amazon is no longer allowing downloading Kindle Unlimited titles via USB - Good e-Reader https://goodereader.com/blog/kindle/amazon-is-no-longer-allowing-downloading-kindle-unlimited-titles-via-usb

2023年01月16日 21時00分00秒 in ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.