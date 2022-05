ついにKindleがEPUB形式の電子書籍に対応

さらに、2022年後半からはWindowsやmacOS向けに配布されているファイル転送アプリ「 Send to Kindle 」でもEPUB形式のファイルを転送可能となります。ただし、記事作成時点ではSend to Kindleを日本のAmazon(Amazon.co.jp)アカウントで利用することはできません。

Amazonの電子書籍リーダー「 Kindle 」がEPUB形式のファイル転送をサポートしました。これにより、変換アプリを用いることなくEPUB形式の電子書籍を閲覧できるようになります。 Kindleライブラリへのドキュメントの送信について - Amazonカスタマーサービス https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=G5WYD9SAF7PGXRNA Learn About Sending Documents to Your Kindle Library - Amazon Customer Service https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G5WYD9SAF7PGXRNA AmazonはKindle端末ごとにメールアドレスを付与しており、各メールアドレスに送信されたJPEG形式やPNG形式のファイルを自動的にKindleで閲覧可能な形式に変換するサービス「 Kindleパーソナル・ドキュメントサービス 」を提供しています。この「Kindleパーソナル・ドキュメントサービス」がEPUB形式に対応し、EPUB形式の電子書籍をメールに添付するだけでKindleで閲覧できるようになりました。

2022年05月06日 11時30分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

