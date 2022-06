2022年06月02日 12時30分 ネットサービス

Kindle・Audible・MusicのAndroid版アプリからコンテンツの購入オプションが削除される、Google Playのポリシーが原因



Amazonが提供する電子書籍サービス・KindleのAndroid版アプリから電子書籍の購入オプションが削除されました。この変更はGoogle Playのポリシーによるもので、KindleだけでなくAmazonが展開するオーディオブックのAudibleや音楽のMusicアプリでも、同様の変更が実施されています。



Googleはすべての開発者に対し、「デジタル商品やサービスのアプリ内購入を提供する場合、Google Playの課金システムを使用する必要がある」というポリシーを定めており、2022年6月1日の時点でポリシーを順守していないアプリをGoogle Playから削除するとしています。



Amazonはこのポリシーに基づき、すべての購入に対してGoogleに手数料を支払うのではなく、Android版のKindle・Audible・Musicアプリから購入オプションを削除することに決定しました。すでにこれらのアプリでは、電子書籍やオーディオブックなどをアプリ内で購入することができなくなっています。



この変更にあたって、ユーザーには以下のように、Android版KindleアプリからKindle本の購入やKindle Unlimitedの購読ができなくなることを通知するメールが送信されました。





試しにAndroid版のKindleアプリで気になる本をタップしてみたところ、「リストに追加」「サンプルをダウンロード」という選択肢はあるものの、購入の選択肢は表示されていませんでした。





代わりに「アプリで購入できないのはなぜですか?」と書かれたリンクが記載されていたので、これをタップ。





すると、「Google Play Storeのポリシーに準拠するため、このアプリ内から新しいコンテンツを購入することができなくなりました。アプリ上で欲しいものリストに追加し、ブラウザからAmazonウェブサイトにアクセスしご購入ください。」というメッセージが表示されました。「詳細はこちら」をタップすると……





「アプリ機能一部変更のお知らせ」というページが表示されました。





アプリ上では欲しいものリストに追加することのみが可能であり、購入やKindle Unlimitedの購読はAmazonのウェブサイト上から行う必要があるとのことです。





また、AudibleアプリやMusicアプリでも、オーディオブックや音楽を購入することはできなくなっています。「その他のオプション」をクリックすると……





「ウィッシュリストに追加」のみが表示されました。





テクノロジー系メディアのAndroid PoliceはAndroid版アプリの不便さを回避する方法として、「Google Playをアンインストールして、Amazonが提供するAndroid向けアプリストアのAmazon App Storeから専用アプリをインストールすること」を挙げています。また、音楽ストリーミングサービスのSpotifyはGoogleと協力し、Google Playで独自の決済手段を選べるようにする予定ですが、AmazonにGoogleと協力する意思があるかどうかは不明だとのことです。



