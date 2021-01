2021年01月05日 12時30分 ソフトウェア

TwitterがポッドキャストアプリのBreakerを買収



Twitterがポッドキャストアプリの「Breaker」を買収したことが明らかになりました。Breakerはポッドキャスト機能とソーシャルメディアの機能を融合させたiOS・Android向けアプリであり、今回の買収はTwitterが音声メッセージに注目していることを示唆しています。



​The Breaker team is joining Twitter! | by Erik Berlin | Jan, 2021 | Breaker

https://blog.breaker.audio/the-breaker-team-is-joining-twitter-f8c1721d66c6







Breaker - the podcast app with a social element - is now a part of Twitter | Pocketnow

https://pocketnow.com/breaker-the-podcast-app-with-a-social-element-is-now-a-part-of-twitter



Breakerのエリック・ベルリンCEOが公式ブログを更新し、同社がTwitterに買収されたことを発表しました。ベルリンCEOは「私とリア(Breakerの共同設立者)は長い間Twitterを熱心に使用してきましたが、これからはTwitterの新しい体験を生み出す側に回れることを楽しみにしています」と記しています。



Breakerは過去4年間にわたり、iOSおよびAndroid向けに最高品質のポッドキャストアプリを開発・提供してきました。Breakerのポッドキャストアプリはポッドキャストを聞くだけでなく、他のユーザーをフォローしたり、ポッドキャストにコメントを残したり評価したりすることができるという、ポッドキャストアプリとソーシャル機能が融合したアプリ。オリジナルのプレイリストを作成してSNS上で共有する機能や、アカウントなしで使用できるゲストモードも存在しました。





ベルリンCEOは「Breakerを始めた際、ポッドキャストアプリはフィードリーダーやToDoリストのような生産性アプリに分類されていました。しかし、Breakerではエピソードにいいねをつけたりコメントを投稿したりする機能を加えることで、ソーシャルコミュニティの要素を追加していきました。これにより、従来のポッドキャストの範囲を超えて、ユーザーがコミュニケーションを構築できるサービスへと進歩していきました」と語っています。



Twitterのエンジニアリングチームを率いるミカエル・モンターノ氏によると、Breakerで働いてきたベルリンCEOおよび共同設立者のリア・カルバー氏、そしてデザイナーのエマ・ランディン氏の3人が今回の買収によりTwitterで働くこととなる模様。





加えて、モンターノ氏によるとこの3人は「Twitterでの公開されている会話の健全性を向上させるための業務に従事する」とのことです。





Twitterは2020年6月に音声ツイート機能を発表し、12月にはリアルタイム音声チャットルーム機能の「Spaces」をテスト中であることが明らかになっています。ポッドキャストアプリを開発してきたBreakerの面々がどの分野で活躍することとなるのかは不明ですが、ニュースメディアのPocketnowは「Twitterはまだポッドキャストの世界で大きな動きを見せていませんが、Breakerの買収により、音声メッセージの分野でより力をつけようとしていることは明らかです。Twitterは近年、プラットフォームの限界を押し上げるために別の媒体として音声を用いることに興味を示しており、ユーザーにテキスト以外で自分自身を表現するための方法を提供しようとしています」と記しています。



Twitterがリアルタイム音声チャットルーム「Spaces」をテスト中 - GIGAZINE





Twitterによる買収により、Breakerは2021年1月15日(金)にサービス終了となります。ベルリンCEOはサービス終了により「我々(BreakerからTwitterで働くこととなった3人)が素早く新しい仕事に従事できるようになります」と説明し、Breakerユーザーには別のポッドキャストアプリへの移行を推奨しました。



なお、Breakerの買収額は明らかになっていません。