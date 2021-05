2021年05月06日 11時05分 メモ

うっかり国境を動かして自国の領土を拡大してしまった農家が話題に



ベルギーに住む農家が、「トラクターの進路の邪魔だ」と石を動かしたことで、フランス-ベルギー間の国境が変わってしまい、ベルギーの国土が拡大した一方でフランスの国土が縮小していたことが分かりました。



問題となった石のあった場所は以下。ブジニー=シュル=ロック村(フランス)とエルクリンヌ村(ベルギー)の2つの村の境です。この場所はもともとフランス領でしたが、1815年にナポレオンがワーテルローの戦いで敗北した後にウィーン会議でオランダに併合されました。その後、1820年にコルトレイク条約が結ばれた際にフランスとオランダの国境線が定められ、1830年にベルギー王国が独立した後はそのままベルギーとフランス間の国境として受け継がれました。





ベルギー農家が動かした石は、この国境を定めたもの。ヴィンテージの地図を手にしたアマチュア歴史家が2021年4月に国境のあるエルクリンヌ村近くを散策していたところ、石が2.29メートルほど移動していることに気づいたとのこと。土地の所有者から話を聞き、農家がコルトレイク条約に違反したのではと感じた歴史家が市に連絡したことから、事態が発覚したわけです。



これがその石。農家は石の移動にあわせて農家の設置したフェンスの位置も移動していたそうです。





国境を定めた当時はGPS技術などが存在しなかったため、このような石をいくつも配置して国境を定めていったそうです。





エルクリンヌ村の村長であるDavid Lavaux氏は、領土をうっかり拡大してしまったという事件を面白がりながらも「外交問題を生み出すのは最善ではありません」と、農家に対し石の位置を元に戻すように指摘しました。「私たちは村の領土を拡大することに興味はありません。彼はベルギーを大きくし、フランスを小さくしましたが、これはいいアイデアではありません」「私は村の領土が大きくなってうれしいですが、フランスのブジニー=シュル=ロック村の市長はそうではないでしょうからね」と、Lavaux氏はフランスのテレビ番組「TF1」でコメント。



画像の男性がLavaux氏。





農家が石の位置をただちに戻せば問題ないとのこと。ただし、コルトレイク条約では国境に関する議論を行う場合はフランスとベルギーの代表で構成される委員会を召喚する必要があり、農家が石を戻さなかった場合には外交問題に発展します。また農家には刑事責任が課される可能性もあるとのことです。