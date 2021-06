Twitterがプロフィール画面にニュースレター購読ボタンを追加予定

2021年1月にTwitterが 買収 したニュースレター配信サービスの「Revue」が、ニュースレターを使ってユーザーを増やすための新しい方法として、「Twitterのプロフィール画面にニュースレターの購読ボタンを表示する」ことを発表しました。 Revue newsletter signup button to show up in Twitter profiles - Neowin https://www.neowin.net/news/revue-newsletter-signup-button-to-show-up-in-twitter-profiles/ Revueが、Twitterのプロフィール画面にニュースレターを購読するためのボタンを追加することを発表しました。この新しいツールについて、Revueは公式Twitterアカウント上で「熱心なTwitterオーディエンスをニュースレターの購読者に変えるためのツールをライターに提供したいと考えています。間もなくRevueのニュースレターで利用できるようになるため、しばしお待ちください」と説明しています。

・関連記事

Twitterがニュースレター配信サービスのRevueを買収、無料でニュースレター発信が可能に - GIGAZINE



ニュースレター購読者をゼロから15万人に増やすために何をしたか? - GIGAZINE



Facebookが新たに個人サイト開設&メルマガ配信ができるプラットフォームの構築を計画中 - GIGAZINE



世界のニュースサイトはサブスクリプション方式でどれぐらい稼いでいるのか - GIGAZINE

2021年06月11日 12時30分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.