2021年03月04日 10時40分 メモ

「アプリメーカーはストア内決済以外の決済手段を用いてよい」という法案がアリゾナ州下院で可決



Appleの「App Store」やGoogleの「Google Play」は、配信するアプリに対して、アプリ内外で独自の決済システムを実装することを許可せず、アプリストア経由で決済を行うように求めています。しかし、アリゾナ州下院で、アプリストア経由での決済を強制することを禁止し、アプリメーカーが独自に決済手段を用いてよいとする法案が可決されました。



Arizona House Advances Bill Threatening Apple And Google App Store Payment Monopolies | HotHardware

https://hothardware.com/news/arizona-house-passes-bill-to-make-app-stores-mandate-only-payment-processor





Arizona House passes bill that threatens Apple and Google's app stores

https://www.cnbc.com/2021/03/03/arizona-house-passes-bill-that-threatens-apple-and-googles-app-stores-.html



Arizona advances bill forcing Apple to allow Fortnite-style alternative payment options - The Verge

https://www.theverge.com/2021/3/3/22309284/arizona-app-store-bill-2005-apple-30-percent-cut-bypass-legislation



提出されたのは、既存の「アリゾナ下院法案2005」を大幅に改訂したもので、アリゾナ州に居住する開発者に対してユーザーからの支払いの排他的手段として特定のアプリ内決済システムを使用するよう要求することを禁止するという内容です。また、アリゾナ州在住のユーザーを、排他的決済システムでの決済から守る内容にもなっています。





法案は特定のアプリストアを名指ししたものではありませんが、ストアの決済システムを利用することを要求しているApp StoreとGoogle Playを対象としたものであると考えられます。ストアの決済システムを使わなかった開発者への報復も禁じていますが、ゲーム機や音楽プレイヤー向けのオンラインストアは対象外とされています。



2021年3月3日の開かれた議会で、この法案は31対29で可決されました。ただし、このあと上院での議決があり、可決された場合もダグ・デューシー州知事が却下するかどうかを決めることができるため、州法になるかどうかはまだ不確実です。



アプリストアの決済手数料は、「フォートナイト」開発元のEpic GamesとApple、Googleとの法廷闘争の1つの原因にもなっています。



なお、この件についてAppleやGoogleはコメントを出していません。