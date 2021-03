2021年03月04日 10時45分 ネットサービス

AppleがiCloudの写真をGoogleフォトへ転送できるオプションを実装



iPhoneやiPadで撮影した写真は本体ストレージに保存されるほか、AppleのクラウドストレージサービスであるiCloudに保存することが可能です。しかし、iCloudのストレージは無料だと5GBまでしか利用できません。そこでAppleが、iCloudに保存した写真やムービーのコピーを、別サービスであるGoogleフォトに転送できるオプションを追加したことを発表しました。



Appleによれば、Apple IDの2ファクタ認証を有効にした上で、Appleの「データとプライバシー」にApple IDでサインインし、「データのコピーを転送する」を選択すると、ログインしているGoogleアカウントと紐付けられたGoogleフォトに写真を転送できるようになるとのこと。





転送できるファイル形式はJPG・PNG・WEBP・GIF・MPG・MOD・MMV・TOD・WMV・ASF・AVI・DIVX・MOV・M4V・3GP・3G2・MP4・M2T・M2TS・MTS・MKV、で、一部のRAWファイルも転送可能。写真は可能な限りアルバムと一緒に転送されますが、ムービーはアルバムと関係なく個別に転送されるとのこと。



Googleフォトへの転送はコンテンツのコピーが転送される仕組みなので、iCloudに保存されているオリジナルが失われることはありません。また、編集された写真の場合、編集された最新バージョンのみが転送され、元のバージョンは転送されません。



Appleによれば、転送のリクエストがユーザー本人によって行われたことを確認する必要があるため、写真の転送プロセスには3~7日かかってしまうとのこと。





Googleフォトへの転送サービスは、記事作成時点でアメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・EU・アイスランド・リヒテンシュタイン・ニュージーランド・ノルウェー・スイスで提供されており、日本でのサービス提供の予定は不明です。



なお、Googleフォトの利用可能なストレージには制限があり、当然この制限を越えて転送することはできないので、注意が必要。Googleフォトの無料ストレージについては、2021年6月以降は15GBまでに制限されることが発表されています。



