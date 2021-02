まるでペラペラの紙のようなスピーカー「T-Paper」が開発される

・関連記事

1万度の超高温にも耐える幻の新素材は家庭にあるもので簡単に再現できるという実験ムービー - GIGAZINE



ウイルスを除去可能で安価に大量生産できるマスク向けの新素材が開発される - GIGAZINE



AIによって新素材の発見が爆速&効率化、いずれは「AIやロボットだけで実験する未来がやってくる」 - GIGAZINE



光学迷彩を電源なしのあらゆる環境下で実現する新素材が発明される - GIGAZINE



紙のようにペラペラなのに熱を加えると固まる世界最高の強度を持つ新素材「BRAEÖN」 - GIGAZINE



超軽量で急激な温度変化にも耐えられる新素材が開発される、宇宙船の断熱材などに利用可能 - GIGAZINE



「相転移する布」が登場、寒い時は温かく暑い時は冷たくなる夢の新素材 - GIGAZINE



光の99.995%を吸収する素材が誕生し「黒さの世界記録」を更新、前世界1位の10倍以上の黒さ - GIGAZINE

2021年02月02日 06時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.