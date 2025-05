世界初の「有機ELディスプレイをマルチチャンネルスピーカーにする技術」が誕生、個々のピクセルから異なる音を出すことに成功

・関連記事

Appleは2025年から販売されるすべてのiPhoneモデルにOLEDディスプレイを採用、安価モデルのiPhone SEにもOLEDが搭載される - GIGAZINE



有機ELディスプレイを搭載して40gの軽量化も果たした携帯型ゲーミングPC「Steam Deck OLED」外観レビュー、液晶ディスプレイ版Steam Deckとの比較もあり - GIGAZINE



「Nintendo Switch(有機ELモデル)」の画面を3600時間点灯させ続けた結果とは? - GIGAZINE



2025年05月23日 23時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article The world's first technology to turn….