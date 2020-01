2020年01月28日 17時00分 ハードウェア

PCを湾曲したガラスシートで覆って「ディスプレイとキーボードを一体化する」特許をAppleが申請



2020年1月23日、Appleがディスプレイとキーボード、タッチパッドなどを湾曲したガラスシートで覆って一体化した、次世代のオールインワンPCに関連する特許を出願したことが判明しました。新たな特許について報じたPatently Appleは、「Appleのエンジニアが次世代のiMacを探して想像力を伸ばしている様子を見るのは素晴らしいことです」と述べ、次世代のiMacに意欲的なデザインが採用される可能性もあるとみています。



Appleが出願した特許は、1つの湾曲したガラスシートによってPCの表示領域であるディスプレイと、キーボードやタッチパッドなどの入力領域を統合するというもの。以下のように、ディスプレイとキーボード部分は湾曲したガラスシートによってつながっており、ノートPCのようにキーボードとディスプレイが一体化したデバイスとして構成されています。





キーボード部分を隆起した立体構造にすることで、タブレットPCのスクリーンでキーボード入力する際に覚える入力時の違和感を軽減し、従来のキーボードと同様に指先でキー配列を感じつつ入力することもできるそうです。





また、キーボード部分だけが起き上がる構造についても、特許の中で触れられていました。





ディスプレイ部分を支持する背面構造に処理装置を埋め込むことも可能。





さらに、従来のMacBookなどをドッキングすることも可能であると示唆されています。





収納時は湾曲したディスプレイとキーボードの接続部分を折り畳み、コンパクトにすることもできるそうです。





Appleが新たな特許を出願した背景には、多くのデバイスにおいてディスプレイのような出力装置とキーボードのような入力装置が分離され、別個のコンポーネントとなっている点があるとPatently Appleは指摘。また、従来のPCの筐体は簡単に傷がついたり、触感や外観が優れていない材料で構成されている場合もあるとのこと。その点、全体をガラスシートで覆うというAppleのアイデアは、将来のiMacやデスクトップPCの新たなビジョンを提供しているというのがPatently Appleの主張です。



The Vergeは「このデザインは急進的すぎるので、問題の特許通りの製品が市場に投入された場合、私たちは非常に驚くでしょう。しかし、iMacのデザインは過去10年間に発生したガラス製造の進歩と比較して変化がないままであり、Appleの一部のデザイナーが大きな刷新を検討していることは驚きではありません」と述べました。