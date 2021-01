プロ向け機能満載なのに初心者でも使いやすいカメラアプリ「Halide」使用レビュー

・関連記事

無料でPhotoshopレベルの写真加工が一瞬で可能になるカメラアプリ「Adobe Photoshop Camera」レビュー - GIGAZINE



無料で無音撮影やドキュメントスキャナ機能を搭載するカメラアプリ「Microsoft Pix」を使ってみた - GIGAZINE



Pixelカメラの「頭脳」がAdobeで「ユニバーサルカメラ」の開発へ - GIGAZINE



スマホで撮影したものを高精度で瞬時に切り抜いてくれるARコピペアプリ「ClipDrop」 - GIGAZINE



Photoshopレベルの加工を一瞬で行うカメラアプリ「Photoshop Camera」を一足先に触ってみました - GIGAZINE



無料でiPhoneをPCのウェブカメラにできる「EpocCam」レビュー - GIGAZINE

2021年01月30日 17時00分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.