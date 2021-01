初代「DOOM」を80年代風に古くした「POOM」誕生、16色＆128×128ピクセルの超クラシカルビジュアル

・関連記事

無料でブラウザからプレイできる8bit風3Dシューティングゲーム「ZEPTON」 - GIGAZINE



DOOMで敵を倒してKubernetesのPodを強制終了させまくれる「Kube DOOM」レビュー - GIGAZINE



マインクラフトの羊で「DOOM」のプレイ映像を再生したムービーが登場 - GIGAZINE



ニューラルネットワークで「DOOM」の主人公を「リアル化」して笑顔を取り戻すことに成功 - GIGAZINE



2021年01月30日 20時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.