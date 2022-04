2022年04月04日 10時09分 ゲーム

星のカービィの「メタナイトの逆襲」のアレンジがグラミー賞を受賞



現地時間の2022年4月3日、世界最高峰の音楽賞として知られるグラミー賞の第64回(グラミー賞2022)授賞式が行われました。この中で、星のカービィシリーズの人気作である「星のカービィ スーパーデラックス」で使用された「Meta Knight’s Revenge(メタナイトの逆襲)」という楽曲のアレンジが、グラミー賞2022の「ベストアレンジメント、インストゥルメンタル、アカペラ」部門を受賞しました。



The Recording Academy Announces Major Changes For The 2022 GRAMMY Awards Show

https://www.grammy.com/news/2022-grammys-recording-academy-announces-major-changes



A Kirby song cover just won a Grammy - The Verge

https://www.theverge.com/2022/4/3/23009067/kirby-song-won-grammy-award-meta-knight-revenge



任天堂の人気ゲームシリーズである「星のカービィ」の中でも特に人気が高いのが、1996年にスーパーファミコン向けに発売された「星のカービィ スーパーデラックス」。ゲームそのものだけでなく使用されているBGMも人気で、「メタナイトの逆襲」というゲームモードで流れる同名のBGMは大乱闘スマッシュブラザーズシリーズにも移植されており、「星のカービィ スーパーデラックス」をプレイしたことがなくても聞いたことがあるという人はいるはず。





そんな「メタナイトの逆襲」をチップチューンアーティストのButton Masher氏とオーケストラのThe 8-Bit Big Bandがアレンジし、同オーケストラが演奏した「Meta Knight's Revenge (From "Kirby Superstar") (feat. Button Masher)」が、グラミー賞2022の「ベストアレンジメント、インストゥルメンタル、アカペラ」部門にノミネートされていました。



グラミー賞2022に星のカービィの「メタナイトの逆襲」のアレンジがノミネート、一体どんな曲なのか? - GIGAZINE





そして、授賞式の中で「ベストアレンジメント、インストゥルメンタル、アカペラ」部門を受賞したのは、「Meta Knight's Revenge (From "Kirby Superstar") (feat. Button Masher)」であることが発表されました。



Congrats Best Arrangement, Instrumental Or A Cappella winner -

"Meta Knight’s Revenge (From “Kirby Superstar”)" @CRosenMusic & Jake Silverman



WATCH: https://t.co/iZP2mSPJkJ #GRAMMYs — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad)



グラミー賞を受賞したチップチューン調の「メタナイトの逆襲」は以下から視聴できます。



Meta Knight's Revenge (From "Kirby Superstar") (feat. Button Masher) - YouTube





演奏を担当したThe 8-Bit Big Bandは、ゲーム音楽を独自にアレンジして演奏する30~65人から成るオーケストラ。同オーケストラは過去に「ゼルダの伝説 時のオカリナ」の「ゼルダの子守唄」や、「MOTHER2」の「フォーサイド」などさまざまな楽曲をアレンジしています。海外メディアのThe Vergeはグラミー賞を受賞したチップチューン調の「メタナイトの逆襲」について、「原曲をジャズ調にアレンジしたものであり、あえて言えば大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIALに収録されている任天堂がリメイクした『メタナイトの逆襲』よりも良い」と述べています。



なお、ゲーム関連の楽曲がグラミー賞を受賞することは非常に珍しく、これ以前の受賞は2011年にCivilization IVのBaba Yetuまでさかのぼることとなります。



Christopher Tin - Baba Yetu (Official Video) feat. Soweto Gospel Choir - YouTube